Сценарист Чернобыля признался, почему в сериале исказили факты

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Сценарист сериала Чернобыль рассказал о работе над ним /Flickr

Сценарист и продюсер популярного сериала Чернобыль от HBO Крэйг Мэйзин совсем недавно дал интервью ТСН, в котором рассказал о том, зачем все-таки были искажены исторические факты. По его словам, так было сделано для того, чтобы уместить большую хронологию событий в пять эпизодов.

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Мэйзин рассказал, что, например, падение вертолета в реактор пришлось перенести на полгода, чтобы она попала в сериал. Также он прокомментировал сцену с голыми шахтерами, которые в реальности были в специальной одежде. Сценарист признался, что узнал о них из книги Чернобыльская молитва, написанной Светланой Аликсиевич. В работе над сценарием он использовал этот источник и еще множество других, в каждом из которых расходится информация. Но, несмотря на это, он пытался как можно точнее передать события.

Крэйг Мэйзин /Getty Images

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Также Крэйг Мэйзин заявил, что в сценарии намеренно была преувеличена мощность вероятного второго взрыва, который мог случиться, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. Физики измеряли ее в килотоннах, однако в шоу говорилось о мегатоннах.

Напомним, что сериал Чернобыль состоит из пяти серий. Его можно посмотреть на различных стриминговых сервисах в Украине, а с 18-го июня от транслируется на канале 1+1.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала Чернобыль ответил на критику