"Не понимаю их": Звезда сериала Чернобыль ответил на критику

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Джаред Харрис ответил на критику Чернобыля /Кадр из сериала Чернобыль

Популярный сериал Чернобыль от HBO наделал немало шума по всему миру, а также многими зрителями был признан одним из лучших в истории. Однако в России он столкнулся со шквалом критики и негативных отзывов. Актер Джаред Харрис, сыгравший Валерия Легасова, дал интервью изданию Апостроф, в котором удивился такой реакции.

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Он заявил, что его удивляет тот факт, что Россия до сих пор проецирует на себя идеологию Советского Союза, а также беспокоится о репутации государства, которого давно уже нет. К слову, его недоумения вызваны еще и тем, что РФ приняла обвинения на свой счет, хотя история, показанная в сериале, больше касается именно Украины или Беларуси.

Джаред Харрис /Getty Images

"Очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это тоже самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30−40-х", - подчеркнул Харрис.

Напомним, что сериал Чернобыль состоит из 5 серий. Его можно посмотреть на стриминговых платформах Украины, а также на ТВ-канале 1+1 с 18-го июня.

Ранее сообщалось о том, как сериал Чернобыль снимали на Троещине