Мстители 4 вернутся в кинотеатры с новыми сценами

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Мстители: Финал выйдут в повторный прокат /Flickr

Премьера четвертых Мстителей состоялась в конце апреля и за это время блокбастер занял 2-ое место в списке самых кассовых фильмов в истории. Не успел закончиться первый прокат ленты, как студия Marvel запланировала второй, который должен начаться уже в скором времени.

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Так, продюсер киновселенной Кевин Файги рассказал о том, что картина вернется в кинотеатры не без сюрпризов - в ней будет несколько дополнительных сцен. Одной из них станет удаленная сцена после титров, которую тот назвал данью уважения.

Сейчас Мстителей 4 и Аватар разделяют всего 45 миллионов долларов. После повторного проката у супергеройского эпика есть все шансы стать самым кассовым фильмом в истории.

Ранее сообщалось о том, что Фантастическая Четверка может появиться в киновселенной MARVEL