Лучший из лучших: В Америке выбрали любимого Бэтмена

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Бэйла назвали лучшим исполнителем роли Бэтмена /Flickr

Среди американских зрителей был проведен опрос от издания The Hollywood Reporter и компании Morning Consult. В ходе исследования выяснили, какой актер, исполняющий роль Бэтмена, понравился людям больше всего.

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Самым любимым из всех у американцев оказался Кристиан Бэйл, получивший 39% голосов, опередив лишь на 1% Майкла Китона, сыгравшего в фильмах Тима Бертона. В два раза меньше людей считают лучшим Джорджа Клуни - 19%, а на четвертом месте - Бен Аффлек с 19%. В спину им дышит Вэл Килмер, который нравится 17% опрошенных.

Майкл Китон в роли Бэтмена /Flickr

Примечательно, что самой популярной Женщиной-Кошкой оказалась Холли Берри (несмотря на неудачный фильм), а лучшим Джокером назвали Хита Леджера.

Стоит отметить, что новым исполнителем роли Темного Рыцаря стал Роберт Паттинсон. Такой выбор пришелся по душе аудитории от 18 до 29 лет - среди них за него отдали голос аж 40 процентов.

Ранее сообщалось о том, что появились сюжетные подробности нового Бэтмена