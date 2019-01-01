Герой и злодеи: Появились сюжетные подробности нового Бэтмена

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Первые подробности о Бэтмене /Flickr

Долгожданный перезапуск фильмов о Темном Рыцаре Готэма Бэтмене, главную роль в котором сыграет актер Роберт Паттинсон, обзавелся новой информацией. Как сообщил сам режиссер Мэтт Ривз, в картине будет много злодеев, а, судя по данным из кастингов, в картине могут появится практически все классические враги Брюса Уэйна.

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В данный момент создатели фильма подыскивают актеров на роли Безумного Шляпника, Пингвина, Светлячка, Женщины-Кошки, Двуликого и Загадочника. Последний, кстати говоря, может стать основным антагонистом, который и соберет всех остальных преступников.

Загадочник /Flickr

Новый Бэтмен выйдет в мировой прокат 24-го июня 2021-го года.

Последнее появление Бэтмена в кино было в ленте Лига Справедливости. Там Темного рыцаря сыграл Бен Аффлек.

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