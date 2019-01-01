Появились сюжетные подробности фильма Гладиатор 2

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Продюсеры Гладиаторы 2 рассказалы о сиквеле /Flickr

Осенью 2018-го года стало известно, что голливудский режиссер Ридли Скотт начал работу над продолжением своего знаменитого фильм Гладиатор, в котором снимался Рассел Кроу. Теперь же продюсеры проекта Уолтер Паркс и Лори Макдональд рассказали изданию HeyUguys некоторые сюжетные подробности сиквела.

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Киноделы рассказали, что не взялись бы снимать это кино, если бы не ощущали, что готовы сделать достойное продолжение. По их словам, они сотрудничают с блестящим сценаристом Питером Крэйгом (Голодные Игры: Сойка-пересмешница). Кроме этого, они сообщили, что действие фильма развернется аж спустя 25 лет после окончания оригинала. Также важной частью истории станет Люций - племянник императора Коммода. Дата выхода ленты пока не оглашалась.

Напомним, что оригинальный Гладиатор вышел в 2000-ом году и завоевал пять статуэток Оскар, включая награду за Лучший фильм.

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