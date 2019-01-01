"Другая роль": Появились сюжетные подробности нового Терминатора

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Джеймс Кэмерон рассказал о Терминаторе: Темные судьбы /Flickr/Wikipedia

Долгожданный блокбастер Терминатор: Темные судьбы, как известно, станет продолжением Судного Дня, проигнорировав все, что снималось после. И хоть в первом трейлере ни намека не было на Джона Коннора, режиссер оригинала и продюсер новинки Джеймс Кэмерон заверил, что его история будет продолжена.

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Он рассказал, что даже, если не напрямую, то о спасителе человечества Джоне точно будет идти речь. Кроме этого, Кэмерон вспомнил и других центральных персонажей, отметив, что терминатор Шварценеггера будет немного не таким, как раньше. "Мы продолжим историю Джона с историей Сары, и T-800 вернется. Другой T-800, у которого, по сравнению с тем, что вы видели до этого, в нынешней истории совсем другая роль", - поделился продюсер.

Главные героини нового Терминатора /facebook.com/Terminator/

Действие самой картины будет происходит через много лет после Судного Дня, а Сара Коннор станет охотницей на терминаторов. Она боролась с ними, чтобы те не добрались до ее сына, но теперь судьба людей зависит и от девушки Дани Рамос, которая вступает в ее команду. Также к ним присоединится наполовину человек, наполовину машина Грэйс.

Терминатор: Темные судьбы выйдет в украинский прокат 31 октября.

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