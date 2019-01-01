Появился зрелищный кадр со Шварценеггером из нового Терминатора

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Вышел кадр из нового Терминатора с Арнольдом Шварценеггером /скриншот с YouTube

Совсем недавно в Сети появились новый постер и первый тизер-трейлер долгожданно блокбастера Терминатор: Темные судьбы, в которой герою Арнольда Шварценеггера уделили очень мало внимания. Теперь же создатели решили опубликовать новый кадр из ленты с его участием.

Новый кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы /Flickr

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Судя по трейлеру, Т-800 ведет спокойную жизнь вдалеке от обычного мира. Однако на новом промо-снимке он изображен с большим автоматом в руках, стреляя в кого-то, что говорит о возвращении в строй легендарного Терминатора.

Фильм Терминатор: Темные судьбы выйдет в прокат 31 октября.

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