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Появился зрелищный кадр со Шварценеггером из нового Терминатора

На промо-снимке изображен Арнольд Шварценеггер в роли Т-800
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Вышел кадр из нового Терминатора с Арнольдом Шварценеггером
Вышел кадр из нового Терминатора с Арнольдом Шварценеггером
/скриншот с YouTube

Совсем недавно в Сети появились новый постер и первый тизер-трейлер долгожданно блокбастера Терминатор: Темные судьбы, в которой герою Арнольда Шварценеггера уделили очень мало внимания. Теперь же создатели решили опубликовать новый кадр из ленты с его участием.

Новый кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
Новый кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
/Flickr

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Судя по трейлеру, Т-800 ведет спокойную жизнь вдалеке от обычного мира. Однако на новом промо-снимке он изображен с большим автоматом в руках, стреляя в кого-то, что говорит о возвращении в строй легендарного Терминатора.

Фильм Терминатор: Темные судьбы выйдет в прокат 31 октября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер хоррора Оно 2

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Терминатор Арнольд Шварценеггер Терминатор: Темные судьбы новы кадр Все теги
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