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Сталлоне намекнул на продолжение фильмов о Рэмбо

Актер рассказал, что ему нравится работать над серией
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Сильвестр Сталлоне рассказал о будущем Рэмбо
Сильвестр Сталлоне рассказал о будущем Рэмбо
/Flickr

Первая часть фильма про Рэмбо вышла в далеком 1982-ом году, а совсем скоро на экраны выходит пятый фильм, который носит символичное название Последняя кровь. Однако, несмотря на распространенную версию, данная лента может оказаться отнюдь не заключительной в серии.

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Исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне рассказал изданию JoBlo, что пока не хочет расставаться с этой сагой. Он заявил, что когда-то даже думал о том, что Рокки 3 будет заключительным, но все оказалось иначе. "Если очередная серия окажется успешной, я продолжу, так как сам процесс мне очень нравится", - заявил Сталлоне.

Напомним, что Рэмбо 5 выйдет в кинотеатрах уже 20 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Кобра с Сильвестром Сталлоне станет сериалом

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