Вышел трогательный трейлер фильма об убитом рэпере XXXTENTACION
Популярного исполнился не стало летом 2018-го
Вышел трейлера документалки про XXXTentacion/Скриншот с YouTube
18 июня прошел ровно год со смерти знаменитого рэп-исполнителя XXXTENTACION, которого застрелили в собственном автомобиле. Именно в день годовщины на официальном YouTube-канале артиста вышел трейлер документального фильма о его жизни.
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Сюжет расскажет биографию рэпера, а в самой ленте появятся архивные кадры с ним. В проморолике закадровый голос описывает то, о чем будет документалка: "Есть огромная разница между XXXTentacion и Джасеем Онфроем. Это история, вся история, и я рассказываю ее в последний раз", - эти слова были сказаны Джасеем.
Дата выхода ленты пока неизвестна.
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