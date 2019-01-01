Вышел трогательный трейлер фильма об убитом рэпере XXXTENTACION

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Вышел трейлера документалки про XXXTentacion /Скриншот с YouTube

18 июня прошел ровно год со смерти знаменитого рэп-исполнителя XXXTENTACION, которого застрелили в собственном автомобиле. Именно в день годовщины на официальном YouTube-канале артиста вышел трейлер документального фильма о его жизни.

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Сюжет расскажет биографию рэпера, а в самой ленте появятся архивные кадры с ним. В проморолике закадровый голос описывает то, о чем будет документалка: "Есть огромная разница между XXXTentacion и Джасеем Онфроем. Это история, вся история, и я рассказываю ее в последний раз", - эти слова были сказаны Джасеем.

Дата выхода ленты пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что cеть покорил посмертный трек солиста Linkin Park