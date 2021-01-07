Сеть покорил посмертный трек солиста Linkin Park

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Вышла песня с участием Честера Беннингтона /Getty Images

На YouTube состоялась премьера трека Марка Мортона (гитариста Lamb of God) Cross Off, которая особенна тем, что в ней принял участие ныне покойный фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон, исполнив вокальную партию. Песня представлена в формате Lyric Video и уже покорила Сеть, а также вызвала массу положительных отзывов.

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В Cross-off вернулось привычное метал-звучание, которое было присуще культовой группе во главе с Честером в начале 2000-ых готов. Также стоит отметить, что текст и само исполнение наполнено эмоциями, которые накаляются по ходу всего трека. "Не могу избавиться от боли, это все, что я ощущаю" - именно это спел Беннингтон незадолго до своей смерти. Напомним, что культовый исполнитель совершил самоубийство в 2017-ом году из-за затяжной депрессии.

Выпущенная песня войдет в будущий альбом Марка Мортона под названием Anesthetic.

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