"Невероятная история": Стивен Спилберг создаст суперстрашный ужастик

Поделись







Стивен Спилберг /Getty Images

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг активно продолжает свою кинокарьеру, и уже в данный момент работает сразу над несколькими проектами. Одним из них стал новый сериал для стримингового сервиса Quibi, который будет запущен 6 апреля 2020 года.

Читай также: ТОП-5 лучших фантастических фильмов 2018 года

Создатель данной платформы Джеффри Катценберг заявил, что новый сериал Спилберга будет жутким и даже "суперстрашным". "Стивен Спилберг придумал невероятную и страшную историю", - подчеркнул он. Как сообщается, всего будет 10-12 эпизодов, каждый из которых может длиться 7-10 минут. Также будет введено специальное внутреннее ограничение, позволяющее смотреть сериал только в ночное время.

Напомним, что Спилберг также работает над перезапуском мюзикла Вестсайдская история, а последним на данный момент вышедшим его фильмом является Первому игроку приготовиться.

Ранее сообщалось о том, что Харрисон Форд рассказал о будущем Индианы Джонса