Форд против Феррари: Вышел трейлер фильма о легендарном противостоянии

Поделись







Вышел трейлер фильма FORD против FERRARI /facebook.com/FoxMovies

Студия FOX представила первый многообещающий трейлер биографической картины Форд против Феррари, которая расскажет о знаменитом противостоянии. Главные роли в ней сыграли Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.

Постер фильма FORD против FERRARI /facebook.com/FoxMovies

Читай также: Вышел долгожданный трейлер боевика Рэмбо 5

В центре сюжета ленты - история гонщика Кена Майсла и конструктора Кэролла Шелби, которые должны были создать новую спортивную машину. Одной из их главных целей было то, чтобы спорткар мог обогнать легендарный Феррари.

Фильм Форд против Феррари выйдет на экраны кинотеатров 14 ноября.

Ранее сообщалось о том, что стартовали съемки фильма о Черной Вдове от Marvel