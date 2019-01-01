Появились первые подробности боевика Kingsman 3

Поделись







Что известно о фильме Kingsman 3 /Flickr

Режиссер Мэттью Вон, снявший первые две части экшен-серии Kingsman, совсем недавно дал интервью, в котором рассказал поделился первыми подробностями третьего фильма. Он заявил, что именно в нем завершится история главных героев.

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые запрещены в разных странах

По словам Вона, Эггси и Гарри в последний раз появятся на экранах. "Заключительная глава их истории должна быть рассказана, и мы готовы это сделать", - подчеркнул постановщик. Кроме этого, он заявил, что собирается приступить к съемкам триквела уже в конце этого года или же в начале следующего.

Гарри и Экси /Flickr

Стоит отметить, что сейчас Мэттью Вон работает над приквелом, который будет носить название Kingsman: Большая игра, а его действие развернется во время Первой мировой, когда только зарождалась секретная организация. Премьера ленты запланирована на 27 февраля 2020-го года.

Напомним, что последний фильм из серии называется Kingsman: Золотое Кольцо. Он увидел свет в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что боевик Кобра с Сильвестром Сталлоне станет сериалом