Стало известно, когда выйдет боевик Джон Уик 4

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Джон Уик 4 выйдет через 2 года /Flickr

Третья часть популярного экшена Джон Уик с Киану Ривзом вышла на большие экраны только 16 мая, однако уже обзавелась продолжением. Студия уже начала разработку четвертой части, а также назначила ее дату выхода - 21 мая 2021 года.

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Пока остается не известным, вернется ли бессменный режиссер Чад Стахелски в свое кресло, а также то, о чем будет новый фильм. Третья часть, в которой на главного героя открылась охота, показала успешный старт в прокате - 92,2 миллиона долларов за первый уикенд.

Посмотреть боевик Джон Уик 3 все еще можно в украинских кинотеатрах.

Ранее сообщалось о том, что Киану Ривз оказал помощь пассажирам спасенного авиарейса