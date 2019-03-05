Джаред Лето показал первый кадр со съемок фильма Морбиус от MARVEL
Знаменитый актер и музыкант Джаред Лето в данный момент занят на съемках нового фильма Морбиус от студий Sony и Marvel, где играет главную роль. Это история об ученом, который стал вампиром и долгое время был одним из главных врагов Человека-Паука, пока не встал на путь героя.
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Джаред поделился первым фото прямо со съемочной площадки в соцсетях, сообщив о том, что одна неделя работы уже позади, однако впереди их еще 11. Актер еще не раскрыл свою внешность вампира в этом фильме, поэтому градус ожидания становится выше.
Морбиус, живой вампир выйдет в мировой прокат 31 июля 2020 года.
Напомним, что предыдущим фильмом от Sony о злодеях из вселенной Человека-Паука стал Веном.
Ранее сообщалось о том, что фильм о Джокере с Джаредом Лето отменен