Джаред Лето показал первый кадр со съемок фильма Морбиус от MARVEL

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Джаред Лето поделился фотографией со съемок нового фильма /instagram.com/jaredleto

Знаменитый актер и музыкант Джаред Лето в данный момент занят на съемках нового фильма Морбиус от студий Sony и Marvel, где играет главную роль. Это история об ученом, который стал вампиром и долгое время был одним из главных врагов Человека-Паука, пока не встал на путь героя.

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Джаред поделился первым фото прямо со съемочной площадки в соцсетях, сообщив о том, что одна неделя работы уже позади, однако впереди их еще 11. Актер еще не раскрыл свою внешность вампира в этом фильме, поэтому градус ожидания становится выше.

Морбиус, живой вампир выйдет в мировой прокат 31 июля 2020 года.

Напомним, что предыдущим фильмом от Sony о злодеях из вселенной Человека-Паука стал Веном.

Ранее сообщалось о том, что фильм о Джокере с Джаредом Лето отменен