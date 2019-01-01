Джеймс Бонд мог умереть в следующем фильме

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Дэнни Бойл собирался убить Бонда /Flickr

Долгожданная юбилейная 25-ая часть кинофраншизы об агенте 007 Джеймсе Бонде пережила трудности на самом старте производства. Картину покинул режиссер Дэнни Бойл, с которым у Дэниела Крэйга и продюсеров возникли разногласия. Теперь же стало известно, что постановщик также планировал показать смерть шпиона.

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Как сообщается, Бойл считал гениальным ходом убить нынешнего Бонда (в лице Крэйга) для того, чтобы подготовить почву для нового поколения агента 007. Он собирался сделать это в финале 25-ой картины, хотя исполнитель главной роли и продюсер Барбара Брокколи отказались от такой затеи, считая, что лучше оставить судьбу Бонда неоднозначной.

Бонд 25 носит рабочее название Шаттерхэнд, а главный герой должен предстать перед зрителем уже уставшим и заматеревшим. Картина выйдет на большие экраны 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Рами Малек может стать главным злодеем в новом Джеймсе Бонде