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Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса за роль Росомахи

Актер стал рекордсменом за кинокарьеру в супергеройской сфере
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Хью Джекмана и Патрика Стюарта внесли в Книгу рекордов Гиннеса
Хью Джекмана и Патрика Стюарта внесли в Книгу рекордов Гиннеса
/Getty Images

Всемирно известный британский актер Хью Джекман попал в знаменитую Книгу рекордов Гиннеса за самую долгую карьеру актера, играющего супергероя. Вместе с ним  рекордсменом стал его коллега Патрик Стюарт, с которым они одинаковое количество времени были частью франшизы Люди Икс, основанной на комиксах Marvel.

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Хью Джекман исполнял роль Росомахи, а Уилсон был Профессором Икс (Чарльз Ксавьер). Их дебют в этих образах состоялся в первом фильме о команде мутантов Люди Икс, вышедшем в 2000-ом году. Последнее же их появление было в картине Логан, вышедшей в 2017-ом. По общим подсчетам оба актера участвовали в серии на протяжении 16 лет и 228 дней.

Ранее сообщалось о том, что Райан Рейнольдс и Хью Джекман ярко и смешно прорекламировали товары друг друга

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Хью Джекман Росомаха Патрик Стюарт Профессор Икс Чарльз Ксавьер Люди Икс Логан Книга рекодов Гиннесса Все теги
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