Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса за роль Росомахи

Всемирно известный британский актер Хью Джекман попал в знаменитую Книгу рекордов Гиннеса за самую долгую карьеру актера, играющего супергероя. Вместе с ним рекордсменом стал его коллега Патрик Стюарт, с которым они одинаковое количество времени были частью франшизы Люди Икс, основанной на комиксах Marvel.

The record title for longest career as a live action Marvel superhero is shared by @RealHughJackman and fellow X-men star Sir Patrick Stewart (UK). Both have had @Marvel careers spanning 16 years 228 days. pic.twitter.com/FKG6CWWxfL