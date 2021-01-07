Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса за роль Росомахи

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Хью Джекмана и Патрика Стюарта внесли в Книгу рекордов Гиннеса /Getty Images

Всемирно известный британский актер Хью Джекман попал в знаменитую Книгу рекордов Гиннеса за самую долгую карьеру актера, играющего супергероя. Вместе с ним рекордсменом стал его коллега Патрик Стюарт, с которым они одинаковое количество времени были частью франшизы Люди Икс, основанной на комиксах Marvel.

The record title for longest career as a live action Marvel superhero is shared by @RealHughJackman and fellow X-men star Sir Patrick Stewart (UK). Both have had @Marvel careers spanning 16 years 228 days. pic.twitter.com/FKG6CWWxfL — GuinnessWorldRecords (@GWR) 20 февраля 2019 г.

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Хью Джекман исполнял роль Росомахи, а Уилсон был Профессором Икс (Чарльз Ксавьер). Их дебют в этих образах состоялся в первом фильме о команде мутантов Люди Икс, вышедшем в 2000-ом году. Последнее же их появление было в картине Логан, вышедшей в 2017-ом. По общим подсчетам оба актера участвовали в серии на протяжении 16 лет и 228 дней.

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