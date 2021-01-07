Погоня за Бонни и Клайдом: Вышел трейлер детектива с Харрельсоном и Костнером
Лента о двух техасских рейнджерах, которые долгие время вели охоту на легендарных преступников Бонни и Клайда, долгое время находилась в разработке, а в одно время главных героев могли сыграть Роберт Редфорд и Пол Ньюман. Картину все же сняли для Netflix, а теперь она обзавелась трейлером.
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Двух центральных персонажей воплотили на экране знаменитые голливудские актеры Вуди Харрельсон и Кевин Костнер. Именно их герои довольно долгое время преследовали знаменитую пару тогда, когда ФБР не могли их остановить. В итоге эти двое даже стали теми, кто расстреливал Бонни и Клайда.
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