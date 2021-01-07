Легендарная семья: Симпсонов продлили еще на два сезона

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Симпсоны получили еще два сезона /Flickr

На сегодняшний день на американском телевидении продолжается 30-ый сезон популярного мультсериала Симпсоны. Ранее авторы проекта заявляли, что он станет заключительным, однако теперь компания FOX официально объявила о том, что в эфир выйдет еще два сезона, которые станут 31-ым и 32-ым по счету.

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Комедийный анимационный проект, который выходит уже на протяжении 30 лет, является рекордесменом среди транслирующихся в прайм-тайм. По подсчетам, по окончанию 32-го сезона в свет выйдет 713 эпизодов. Это сделало его самым долгоиграющим сериалом за всю историю телевидения.

За все время выхода в эфир Симпсоны получили 33 награды Эмми и номинацию на Оскар в 2013-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Танос уничтожил семью Симпсонов