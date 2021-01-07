Сиквел Войны Миров Z с Брэдом Питтом отменили

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Работа над продолжением Войны Миров Z остановлена /Flickr

Работа над второй частью зомби-хоррора Война Миров Z, в котором главную роль сыграл Брэд Питт, началась еще в 2013-ом году, однако с того времени картину настигали трудности. Долгое время проект находился в подвешенном состоянии, однако через время производство было запущено, но теперь работу остановили.

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По слухам, отмена производства продиктована чересчур высоким для такой картины бюджетом. Для первой части было заявлено, что для разработки продюсерам потребуется 190 миллионов, однако другие источники утверждали, что реальные траты составили 350 миллионов долларов. Но для продолжения студия Paramount была не готова давать такие деньги, учитывая, что совсем недавно было запущено два продолжения экшен-серии Миссия Невыполнима.

Для Войны Миров Z также долгое время не могли найти режиссера, ведь Марк Фостер, снявший первую часть, отказался от работы. После долгих переговоров кресло занял Дэвид Финчер, согласившись снять первый сиквел в его карьере. Съемочный процесс картины о зомби должен был начаться летом 2019-го года.

В данный момент неизвестно, будет ли возобновлена работа над сиквелом.

Напомним, что первая часть фильма Война Миров Z вышла в 2013-ом году.

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