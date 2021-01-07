Режиссера Богемской рапсодии исключили из номинации на кинопремию
Не так давно в Сети появилось расследование журналистов, благодаря которому те смогли найти мужчин, заявивших, что, будучи несовершеннолетними, были растлены режиссером Брайаном Сингером. Его обвини в педофилии и это стало основой для нового скандала, который повлек за собой последствия.
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Британская киноакадемия исключила Сингера из списка номинантов (Лучший режиссер) на свою кинопремию BAFTA до тех пор, пока ситуация не будет разрешена полностью. Они заявили, что это произошло в свете последних событий, связанных с режиссером.
Студия FOX, выпустившая Богемскую рапсодию, поддержала решение BAFTA. Сам же Брайан Сингер сразу после поступивших обвинений назвал это расследование гомофобной клеветой.
Богемская рапсодия все же номинирована на кинопремию BAFTA в 7 номинациях, включая Лучший британский фильм. Результаты станут известны 10 января.
Ранее сообщалось о том, что Рами Малек назван лучшим актером за роль в Богемской Рапсодии