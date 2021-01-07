Режиссера Богемской рапсодии исключили из номинации на кинопремию

Брайан Сингер лишился номинации на BAFTA после скандала, связанного с педофилией

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Постановщик Богемской Рапсодии был исключен из номинантов на BAFTA /Flickr

Не так давно в Сети появилось расследование журналистов, благодаря которому те смогли найти мужчин, заявивших, что, будучи несовершеннолетними, были растлены режиссером Брайаном Сингером. Его обвини в педофилии и это стало основой для нового скандала, который повлек за собой последствия.

Брайан Сингер /Getty Images

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Британская киноакадемия исключила Сингера из списка номинантов (Лучший режиссер) на свою кинопремию BAFTA до тех пор, пока ситуация не будет разрешена полностью. Они заявили, что это произошло в свете последних событий, связанных с режиссером.

Студия FOX, выпустившая Богемскую рапсодию, поддержала решение BAFTA. Сам же Брайан Сингер сразу после поступивших обвинений назвал это расследование гомофобной клеветой.

Богемская рапсодия все же номинирована на кинопремию BAFTA в 7 номинациях, включая Лучший британский фильм. Результаты станут известны 10 января.

Ранее сообщалось о том, что Рами Малек назван лучшим актером за роль в Богемской Рапсодии