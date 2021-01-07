Форсаж вернется: Вышел трейлер фильма Хоббс и Шоу

Спин-офф знаменитого блокбастера выйдет в свет летом этого года

Поделись







Опубликован трейлер фильма Хоббс и Шоу /facebook.com/HobbsAndShaw

Вселенная Форсажа активно продолжает развиваться, и совсем недавно миру был представлен первый официальный трейлер спин-оффа под названием Хоббс и Шоу, в котором главные роли сыграли Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхем.

Читай также: Они вернулись: Уилл Смит показал динамичный кадр из Плохих Парней 3

По сюжету двое врагов, знакомых зрителям из последних частей Форсажа, люто ненавидели друг друга до того, как их сплотили неожиданные обстоятельства. Дело в том, что у героев появился общий враг, которого они должны остановить вместе, забыв о неприязни друг к другу.

Лента сочтет в себе приключенческий боевик и зрелищный экшен, а также комедию в духе Час Пик. Все это снял Дэвид Литч, который является постановщиком блокбастера Дэдпул 2.

Хоббс и Шоу будут ворвутся в украинские кинотеатры уже 1 августа 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Дуэйн Джонсон сделал важное заявление по поводу Форсажа