Режиссеру Побега из Шоушенка и Зеленой Мили исполнилось 60 лет

Поделись







Фрэнку Дарабонту исполнилось 60 лет /Flickr

Знаменитый голливудский режиссер, продюсер и сценарист Фрэнк Дарабонт, который известен успешными экранизациями книг Стивена Кинга, 28 января отметил свой юбилей - ему исполнилось 60 лет.

Фрэнк Дарабонт /Getty Images

Читай также: ТОП-5 культовых экранизаций Стивена Кинга

Начав карьеру в кино, как помощник продюсера в одном малобюджетном хоррор-проекте, он позже стал декоратором, а также ассистировал художников-постановщиков. После этого Фрэнк стал писать сценарии, в частности - к фильму Кошмар на улице Вязов 3. Дебютировал в качестве режиссера в 1994-ом году с фильмом Побег из Шоушенка, который до сих пор считается одной из величайших картин за всю историю индустрии, а также получил семь премий Оскар, в том числе и за Лучший фильм. Также Дарабонт снял культовую ленту Зеленая Миля, главную роль в которой сыграл Том Хэнкс, а в то же время еще и работал постановщиком и сценаристом на телевидении.

В дальнейшем он снял еще одну экранизацию Кинга под названием Мгла, а также поставил фильм Мажестик и несколько эпизодов таких знаменитых сериалов, как Щит, Ходячие Мертвецы, Город гангстеров и другие.

Сейчас он практически прекратил работу в киноиндустрии. Единственный проект, в котором он стал продюсером, является будущий сериал Человек в картинках. Однако его дата выхода, как и статус производства в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что Рами Малек назван лучшим актером за роль в Богемской Рапсодии