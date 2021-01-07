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Смерть смотрит в лицо: Кристиан Бэйл больше не сменит внешность ради кино

Знаменитый актер рассказал, что больше не может терять вес ради ролей
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Кристиан Бэйл заявил, что больше не будет менять внешность ради роли в кино
Кристиан Бэйл заявил, что больше не будет менять внешность ради роли в кино
/Flickr

Оскароносный актер Кристиан Бэйл довольно много раз менял свою внешность ради роли в кино. В основном, он либо сбрасывал вес, либо значительно его набирал, а, например, для роли Бэтмена изнурял себя в тренажерном зале. Теперь же актер рассказал, что собирается остановить такие трансформации.

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В одном из интервью Кристиан признался, что теперь он не намерен подвергать себя и свой организм опасности. "Я действительно больше так не могу. Смерть смотрит мне прямо в лицо", - подчеркнул актер.

Бэйл в фильме Машинист
Бэйл в фильме Машинист
/Flickr

Бэйл в фильме Власть
Бэйл в фильме Власть
/Flickr

Последний раз он набрал примерно 19 килограммов для роли Дика Чейни в ленте Власть. Начав готовиться и полнеть, Бэйл решил посоветоваться с Гэри Олдманом, сыгравшем год назад Уинстона Черчилля, однако тот ему сообщил, что вся его внешность была делом рук гримеров. Кристиан продолжил изнурять себя, решив, что нужно довести дело до конца, и в итоге был награжден Золотым Глобусом за эту роль.

Лента Власть выйдет в украинский прокат 21 февраля.

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Кристиан Бэйл роль трансформации смена внешности Власть Золотой Глобус Все теги
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