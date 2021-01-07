Создатель Богемской Рапсодии раскрыл причину ухода режиссера

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Стало известно, почему Брайан Сингер покинул Богемскую Рапсодию /Flickr

Продюсер фильма Богемская Рапсодия Грэм Кинг совсем недавно рассказал, в чем же все-таки была причина ухода Брайана Сингера с поста режиссера незадолго до окончания съемок. По его словам, так случилось из-за семейных проблем постановщика.

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Он сообщил, что у Сингера заболела мать, и именно поэтому он покинул проект за 17 дней до окончания съемок. Так как он всегда полностью погружается в работу, данная ситуация могла помешать ему, и он решил сделать выбор в пользу семьи. И хотя Брайан попросил сделать перерыв, студийные боссы все же настояли на продолжении работы над картиной.

В дополнение к этому, режиссер довольно часто отсутствовал на съемках, а также конфликтовал с Рами Малеком - актером, сыгравшим Фредди Меркьюри. Это также стало причиной завершения его работы. В итоге постановку закончил Декстер Флетчер.

Богемская рапсодия является одним из главных фаворитов наградного сезона, а также оскаровской гонки.

Ранее сообщалось о том, что Богемская рапсодия стала абсолютным рекордсменом