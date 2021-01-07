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Толкин: Названа дата выхода фильма об авторе Властелина Колец

Биографическая лента выйдет уже 10 мая 2019 года
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Фильм об авторе Властелина Колец выйдет 10 мая
Фильм об авторе Властелина Колец выйдет 10 мая
/Flickr

Биографическая кинокартина о жизни великого писателя Дж. Р. Р. Толкина, подарившего миру Властелина Колец и Хоббита, наконец-то обзавелась датой. Проект разрабатывался долгих 5 лет, а также студия Fox Searchlight работала над лентой Средиземье, которая должна была поведать об отношениях писателя с его женой. Однако его пришлось отменить.

Николас Холт сыграет Толкина
Николас Холт сыграет Толкина
/Getty Images

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Фильм покажет время, когда Толкин (его воплотил на экране Николас Холт), будучи еще совсем молодым автором, был одиночкой и изгоем.  Но однажды он обзавелся дружбой и романтическими чувствами, а жену писателя сыграла актриса Лили Коллинз. Также в ленте покажут время, когда он участвовал в Первой мировой, и когда работал над своими будущими шедеврами.

Лента под названием Толкин выйдет в кинотеатрах 10 мая 2019 года.

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