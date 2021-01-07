Звезда Стражей Галактики сыграет в экранизации знаменитой фантастики

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Дэйв Батиста сыграет в Дюне /Flickr

Всемирно известный канадский режиссер Дени Вильнев в данный момент занимается разработкой своей новой картины. Ей стала экранизация фантастического романа Дюна, написанного Фрэнком Гербертом. В 1984-ом Дэвид Линч уже воплощал на экране данное произведение, однако фильм не увенчался успехом.

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Главную роль в проекте сыграют Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон. Совсем недавно стало известно, что к составу примкнул Дэйв Батиста, известный по роли Дракса в блокбастере Стражи Галактики. Актер до этого уже сотрудничал с Вильневым в фантастическом фильме Бегущий по лезвию 2049.

Дэйв Батиста /Flickr

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Напомним, что роман Дюна рассказывает о далекой планете будущего, где живут большие черви, фремены, а главное вещество там называется пряность. За власть над этим местом воюют два дома, одного из представителей которого жители Дюны называют мессией.

Дата выхода ленты остается неизвестной. Однако уже 25 апреля выйдет фильм Мстители 4, в котором Батиста вернется к роли Дракса из Стражей Галактики.

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