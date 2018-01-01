Я твой отец: Раскрыта большая тайна Дарта Вейдера

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Стало известно, кто был отцом Дарта Вейдера /Flickr

Ни для кого не секрет, что именно Дарт Вейдер, имя которого было Энакин Скайуокер, был настоящим отцом Люка Скайуокера в фильмах Звездные Войны. Однако его родитель так и не был известным миру до недавних пор.

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Дело в том, что в эпизоде Скрытая Угроза рассказывалось, что Энакин был рожден от непорочного зачатия, но не все до конца в это верили. Однако в новом комиксе Darth Vader No. 25 тайна была раскрыта до конца. Авторы показали, что именно зловещий император Палпатин (который также знаком зрителям как Дарт Сидиус) использовал Силу для того, чтобы оплодотворить Шми темным джедаем.

Комикс с историей зачатия Вейдера /Скриншот из комикса

Такой эпизод видит сам Дарт Вейдер, когда проводит сеанс медитации. С этих пор создатели раскрыли тайну и Палпатина (Дарта Сидиуса) можно считать отцом Энакина.

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