Выход из Евросоюза: Вышел трейлер Брексит с Бенедиктом Камбербэтчем

Поделись







Трейлер фильма Брексит /Скриншот

Новая драма Брексит со знаменитым британским актером Бенедиктом Камбербэтчем расскажет о политике Доминике Каммингсе и выходе Британии из Европейского Союза. На YouTube-канале HBO вышел официальный трейлер ленты, в котором можно увидеть то, как преобразился актер для этой роли.

Читай также: ТОП-10 фактов о знаменитостях, которые вас шокируют

Как известно, сам Камбербэтч является противником Брексита, а здесь исполняет роль политика, который на это повлиял. В фильме будет рассказано много политических интриг и деталей о том, как обмануть аудиторию и каким путем такая победа досталась команде.

Режиссерское кресло занял Тоби Хэйнс, работавший над сериалами Шерлок и Черное зеркало.

Премьера картины Брексит состоится 19 января 2019 года на канале HBO.

Ранее сообщалось о том, что появился трейлер боевика Тройная граница с Беном Аффлеком