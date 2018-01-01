Рождественский хит: Санта Клаус с Куртом Расселом собрал 20 млн зрителей

Поделись







Рождественские хроники с Куртом Расселом /Flickr

Праздничная фэнтези-комедия Рождественские хроники с Куртом Расселом в роли Санта Клауса вышла на стриминговом сервисе Netflix. Как сообщил глава по контенту студии, за премьерный уик-энд ленту посмотрели 20 миллионов подписчиков, что является довольно внушительным результатом.

Читай также: Пропаганда, Микки и Оскар: ТОП-7 поразительных фактов о Уолте Диснее

Так, например, если бы такое количество зрителей пошло в кинотеатры, то за первые прокатные дни комедия собрала бы около 200 миллионов долларов. У знаменитого актера Курта Рассела никогда не было такого успеха за всю его карьеру. Для сравнения, кассовый рекорд по старту в Северной Америке принадлежит супергеройской картине Мстители: Война бесконечности, которая сразу собрала 257 миллионов.

Постер /Flickr

Рождественские хроники рассказывают о брате и сестре, которые задумали снять на камеру Санту в то время, пока он будет раскладывать подарки под елку. Но внезапно они с ним знакомятся, и он оказывается не пузатым дедушкой, а мужчиной с хорошей фигурой. Но их еще ожидают приключения, в которых они будут спасать праздник.

Ранее сообщалось о том, что Том Круз мог полететь в космос с режиссером Терминатора