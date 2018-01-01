Том Круз мог полететь в космос с режиссером Терминатора

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Том Круз /Getty Images

Один из самых успешных режиссеров за всю историю кино Джеймс Кэмерон, снимающий самые кассовые ленты, в своем новом интервью поделился историей о том, что собирался снять масштабную ленту прямо в открытом космосе.

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Данный проект существовал 15 лет назад и главную роль в нем должен был играть Том Круз. Для актера не составляло проблемы отправиться в космос, ведь, как известно, многие опасные трюки в кино он исполняет сам. Постановщик рассказал, что уже был готов контракт, и у них даже появилась возможность получить места на станции Союз. Кроме этого, у Кэмерона были заготовки для сценария, однако в итоге дальше идей дело не зашло.

Стоит отметить, что многие фанаты шутили о том, что после всех трюков, совершенных Крузом в фильмах серии Миссия Невыполнима, следующим должен стать полет в космос.

В данный момент Джеймс Кэмерон занят работой над тремя частями фантастической франшизы Аватар, а Том Круз совсем скоро приступит к съемочному процессу картины Лучший Стрелок 2.

Ранее сообщалось о том, что фильму Аватар изменили шрифт из-за Райана Гослинга