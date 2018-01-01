Вышел трейлер нового сезона Лютер с самым сексуальным мужчиной

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Вышел трейлер Лютера /Flickr

Телеканал BBC продлил один из самых успешных своих сериалов на пятый сезон и уже представил к нему трейлер. Лютер - это мрачный детективный триллер, показывающий настоящую лондонскую грязь и дерзкие зрелищные преступления.

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В новых сериях Джон Лютер и его напарница столкнутся с новой волной ужасных убийств, а также с заговорами и схемами криминального мира, которые породили коррупцию и накрыли ею весь город. Но у нашего героя есть свои уникальные методы.

Лютер /Flickr

К главной роли в проекте вернулся знаменитый британский актер Идрис Эльба, которому в этом году журнал People дал статус самого сексуального мужчина мира.

В пятом сезоне будет 4 динамичных эпизода, а релиз состоится в 2019-ом году, однако точная дата пока не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что вышел впечатляющий трейлер мини-сериала с Крисом Пайном