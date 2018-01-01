Звезда Твин Пикс станет президентом США

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Звезда Твин Пикс сыграет Рузвельта /Flickr

В производство запустился новый сериал под названием Пересекая Атлантику о норвежской принцессе Марте Шведской, которую сыграет София Хеллин. Также недавно стало известно, что к актерскому составу присоединился Кайл МакЛоклен, который широко известен по роли Дейла Купера в культовом сериале Твин Пикс.

София Хелин /Flickr

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Известно, что МакЛоклен воплотит на экране образ Франклина Рузвельта, который был 32-ым президентом США. Сама история расскажет о временах Второй Мировой войны, когда Германия совершила нападение на Норвегию. Тогда же принцесса сбежала в Швецию, но наткнулась там на шквал критики, после чего получила приглашение от Рузвельта поселиться в Белом Доме.

Всего планируется снять 8 серий проекта. Дата производства и премьеры пока неизвестна.

Кайл МакЛоклен /Flickr

Кайл МакЛоклен продолжает активно сниматься в кино и следующим его фильмом станет Лицо со Шрамом, где он появится вместе с Томом Харди. Однако самый известный проект с его участием - сериал Твин Пикс.

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