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Звезда Твин Пикс станет президентом США

Актер Кайл МакЛоклен сыграет Франклина Рузвельта
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Звезда Твин Пикс сыграет Рузвельта
Звезда Твин Пикс сыграет Рузвельта
/Flickr

В производство запустился новый сериал под названием Пересекая Атлантику о норвежской принцессе Марте Шведской, которую сыграет София Хеллин. Также недавно стало известно, что к актерскому составу присоединился Кайл МакЛоклен, который широко известен по роли Дейла Купера в культовом сериале Твин Пикс.

София Хелин
София Хелин
/Flickr

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Известно, что МакЛоклен воплотит на экране образ Франклина Рузвельта, который был 32-ым президентом США. Сама история расскажет о временах Второй Мировой войны, когда Германия совершила нападение на Норвегию. Тогда же принцесса сбежала в Швецию, но наткнулась там на шквал критики, после чего получила приглашение от Рузвельта поселиться в Белом Доме.

Всего планируется снять 8 серий проекта. Дата производства и премьеры пока неизвестна.

Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
/Flickr

Кайл МакЛоклен продолжает активно сниматься в кино и следующим его фильмом станет Лицо со Шрамом, где он появится вместе с Томом Харди. Однако самый известный проект с его участием - сериал Твин Пикс.

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