Джим Керри рассказал, почему отказался от съемок в кино

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Джим Керри /Getty Images

Всемирно известный голливудский актер и комик Джим Керри не так давно дал откровенное интервью для британского еженедельника Radio Times. В нем актер рассказал о том, почему не снимается в кино, не появляется на светских вечеринках, а также то, какой жизнью он живет.

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Керри сразу же отметил, что его просто разочаровал Голливуд, но свою карьеру он не заканчивает, хоть и уже несколько лет не снимался в полнометражном кино. Также актер сообщил, что сейчас его жизнь изолирована от общества, и он предпочитает находиться в своем доме в полном одиночестве. По его словам, свое время он тратит на чтение книг, лепку скульптур, а также рисование.

Совсем недавно на канале Showtime вышел сериал Шучу, в котором Джим Керри сыграл главного персонажа - детского телеведущего, страдающего депрессией и многими расстройствами, который, к тому же, и вовсе устал от своей жизни. Многие фанаты восприняли это роль, как автобиографическую.

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