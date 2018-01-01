Продолжение сериала Кухня возглавило тренды YouTube

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Сериал СеняФедя занял 1-ое место в трендах /facebook.com/ctc

На YouTube вышел новый сериал под названием СеняФедя, который является спин-оффом некогда популярного проекта Кухня. Теперь же здесь речь идет о двух второстепенных персонажах из оригинала, а первая серия уже успела покорить YouTube.

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В СеняФедя речь пойдет, как несложно догадаться, о двух друзьях-поварах Семене и Федоре, которые в оригинальном сериале постоянно ссорились, несмотря на крепкую дружбу. По сюжету они решают обзавестись собственным бизнесом, однако, попав в мир деловых отношений, сталкиваются с огромным количеством проблем. А на фоне всего этого показа личная жизнь молодых людей, которая кардинально изменилась за последнее время.

Сам же комедийный сериал Кухня выходил на протяжении почти 4 лет (2012-2016) и имел большой успех у аудитории. Впоследствии было снято два полнометражных фильма - Кухня в Париже и Кухня: Последняя Битва.

1 серия СеняФедя уже набрала 2,7 миллиона просмотров, а также сейчас занимает 1-ое место в трендах YouTube.

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