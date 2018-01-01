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Фото с предпремьерного показа хоррора "Суспирия" /пресс-служба

В кинотеатре Синема Сити состоялась премьера мистического хоррора "Суспирия", главные роли в котором сыграли Тильда Суинтон, Дакота Джонсон и Миа Гот.



Первыми ленту увидели Александр Люлякин (the Erised), Денис Дудко (Океан Ельзи), певица Анна Завальская, телеведущая Ирина Ратушная, Яна Алтухова, телеведущий Александр Матросов. Атмосферу вечера создавал DJ Саня Дымов (NRJ).





"Суспирия" - это новая версия знаменитого фильма ужасов Дарио Ардженте 1977 года. Взялся ее переснимать один из самых ярких режиссеров нового итальянского кино - Лука Гуаданьино, которого зрители знают по эстетским фильмам "Зови меня своим именем" и "Большой всплеск". Лента рассказывает историю об американке Сьюзи, которая приезжает в балетную школу в Берлин, одну из лучших в мире, что ее лучшая подруга пропадает, а в самой школе происходит что-то мистическое.



В кинотеатрах "Суспирию" можно будет увидеть уже с 22 ноября.