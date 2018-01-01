Джуд Лоу назвал Дамблдора кумиром геев-детей

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Джуд Лоу в роли Дамблдора /Flickr

Знаменитый актер Джуд Лоу, играющий роль Альбуса Дамблдора в фильме Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда, перед премьерой дал большое интервью британскому независимому сайту The Independent, в котором также прокомментировал некоторые моменты, касающиеся его персонажа.

Далее в тексте находятся небольшие спойлеры фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

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Лоу, отвечая на вопросы о своем персонаже, который в данной картине еще достаточно молод, по сравнению с фильмами о Гарри Поттере, события которого развернутся только спустя 70 лет после этой саги, коснулся темы гомосексуальности будущего директора Хогвартса. Так, отвечая на вопрос, готовы ли люди к тому, что у детей-геев появится своя икона в виде профессора, актер заявил, что, по его мнению, готовы. Однако Джуд дополнил тем, что если все-таки это не так, то миру придется к этому подготовиться.

Грин-де-Вальд и Дамблдор /Flickr

О гомосексуальности Альбуса Дамблдора Джоан Роулинг намекала еще со времен выхода последней книги о Гарри Поттере. Теперь же это подтвердилось тем, что в Фантастических тварях показали небольшой момент из воспоминаний профессора, явно намекающий на его любовную связь со злодеем Грин-де-Вальдом. Также в одном моменте он назвал темного волшебника больше, чем своим братом. Помимо этого в сюжете есть и другие повороты, вызвавшие бурные обсуждения среди фанатов.

Молодой Грин-де-Вальд касается руки Дамблдора в Фантастических Тварях 2 /Flickr

Вторая часть картины Фантастические твари вышла в украинский прокат 15 ноября.

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