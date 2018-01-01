Актрисе Рэйчел МакАдамс исполнилось 40 лет

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Рэйчел МакАдамс /Getty Images

Сегодня, 17 ноября, всемирно известная актриса канадского происхождения Рэйчел Макадамс отметила свое 40-летие

Ее карьера началась в самом начале 2000-ых в небольшом кино, однако чуть позже она засветилась в фильме Цыпочка, где посотрудничала с Робом Шнайдером. Первую волну популярности Макадамс обрела после роли в фильме Дрянные девчонки и примерно в то же время с ней выходит драма Дневник Памяти, в которой она снялась в паре с Райаном Гослингом. Актеры после этого несколько лет даже состояли в отношениях.

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В дальнейшем Рэйчел стали намного чаще звать в кино и предлагать играть главных персонажей. Она снялась в комедии Незваные гости, триллере Ночной рейс и драме прощальный поцелуй, а также еще в нескольких проектах, после чего ее карьера немного затормозила. Однако уже с 2009-го года актриса активно продолжает деятельность, а самыми заметными последними ролями были в фильмах Бойфренд из будущего, Доктор Стрэндж, Клятва, Полночь в Париже, В центре внимания, Ночные игры, а также в сериальном хите Настоящий детектив. По слухам, следующим фильмом с ее участием должен быть Шерлок Холмс 3 (она снималась в предыдущих частях) от Гая Ричи.

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