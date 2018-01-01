В Playboy извинились перед Морриконе за ложь и нашли виновного

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Эннио Морриконе вместе с Квентином Тарантино /Getty Images

Совсем недавно в немецком Playboy было представлено интервью композитора Эннио Морриконе, где было сказано, что тот называет Квентина Тарантино кретином и плохим режиссером, а также довольно негативно отзывается о вестерне Омерзительная восьмерка. Тогда же музыкант выразил недовольство и пообещал подать на издателей в суд.

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Теперь же руководители Playboy принесли свои искренние извинение и обвинили в произошедшем фрилансера, которому, по их словам, доверяли, ведь он никогда ранее их не подводил, и у них не было причин для сомнений. Они признали, что некоторые фрагменты интервью оказались ложными и выразили сожаление о том, что знаменитый композитор был представлен не в самом лучшем свете. Хотя, конечно же, нужно отметить тот факт, что изначально главный редактор заявлял, что весь опубликованный текст является подлинным.

Боссы знаменитого журнала пообещали, что изучает все юридические аспекты и обязательно прояснят ситуацию. Сейчас интервью удалено с официального сайта Playboy.

Ранее сообщалось о том, что Эннио Морриконе подаст в суд на Playboy за клевету о Тарантино