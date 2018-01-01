Тяготила мысль о женитьбе: Из-за чего мировые знаменитости пытались покончить с собой

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В подборку звезд мирового шоубизнеса, которые пытались уйти из жизни, попали актеры, режиссер, спортсмен и музыкант.

Дрю Берримор с детства страдала от расстройства личности /flickr.com

Дрю Бэрримор

Американская актриса рано попала в кинобизнес. Первой серьезной работой стал фантастический фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин". Дрю сыграла там в 7-летнем возрасте. Будучи знаменитым подростком, Дрю пристрастилась к клубной жизни, алкоголю и наркотикам. Страдает биполярным расстройством личности. Попытку покончить с собой совершила в 14 лет. Проходила лечение в психиатрической клинике. Пересмотрела свои взгляды на жизнь и целиком ушла в работу. На счету актрисы 10 престижных наград киноакадемий. Среди которых «Золотой глобус» и звезда на Голливудской аллее славы.

Элтон Джон хотел уйти из жизни, чтоб не жениться /depositphotos.com

Элтон Джон

Элтон Джон хотел покончить с собой из-за нежелания скрывать сексуальную ориентацию. В возрасте 21-го года музыкант был помолвлен со своей коллегой Линдой Вудроу. Перспектива жениться и жить во лжи настолько пугала артиста, что он решил умереть, положив голову в духовой шкаф.

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Элтон Джон вспоминает, что самоубийство вышло не очень, так как он открыл газ, но забыл закрыть окна в квартире.

Уолт Дисней хотел наложить на себя руки из-за отсутствия талантов /flickr.com

Уолт Дисней

Всемирно известный, режиссер, мультипликатор, который подарил миру сотни незабываемых мультфильмов и героев с огромными глазами, Уолт Дисней также хотел наложить на себя руки. Когда Диснею был 31 год, ему сказали, что у него нет талантов. Неудавшийся суицид Дисней запланировал с передозировкой наркотиками.

Майк Тайсон хотел покончить собой из-за манипуляций /flickr.com

Майк Тайсон

Всемирно известный боксер-чемпион Майк Тайсон пытался покончить с собой из-за тяжелой депрессии. Считал, что его промоутер Дон Кинг им манипулировал. Депрессия у Майка случилась после шумного скандала с изнасилованием. По решению суда боксер отбывал срок в тюрьме. После освобождения хотел свести счеты с жизнью с помощью наркотиков.

Анжелина Джолли хотела убить себя из-за разгульной жизни /flickr.com

Анджелина Джоли

Американская актриса пыталась в юном возрасте покончить с собой из-за психических проблем, связанных с образом жизни. Она рано начала половую жизнь, часто принимала наркотики. Актриса рассказала, как потеряла всякий интерес к жизни и наняла сама себе убийцу. Однако киллер, со слов актрисы, дал ей месяц на размышления. Джоли передумала убивать себя.

Маколей Калкин хотел убить себя после расставания с Милой Кунис /depositphotos.com

Маколей Калкин

Американский актер, наиболее известный по серии фильмов "Один дома", хотел убить себя из-за невостребованости в индустрии и разрыва длительных отношений с актрисой Милой Кунис. Голливудская актриса, родом из украинских Черновцов, бросила нерадивого жениха из-за его пристрастия к наркотикам и разгульному образу жизни. После неудачной попытки покончить с собой Макалей Калкин согласился остаться с Милой друзьями.

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