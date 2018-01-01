Тяготила мысль о женитьбе: Из-за чего мировые знаменитости пытались покончить с собой
В подборку звезд мирового шоубизнеса, которые пытались уйти из жизни, попали актеры, режиссер, спортсмен и музыкант.
Дрю Бэрримор
Американская актриса рано попала в кинобизнес. Первой серьезной работой стал фантастический фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин". Дрю сыграла там в 7-летнем возрасте. Будучи знаменитым подростком, Дрю пристрастилась к клубной жизни, алкоголю и наркотикам. Страдает биполярным расстройством личности. Попытку покончить с собой совершила в 14 лет. Проходила лечение в психиатрической клинике. Пересмотрела свои взгляды на жизнь и целиком ушла в работу. На счету актрисы 10 престижных наград киноакадемий. Среди которых «Золотой глобус» и звезда на Голливудской аллее славы.
Элтон Джон
Элтон Джон хотел покончить с собой из-за нежелания скрывать сексуальную ориентацию. В возрасте 21-го года музыкант был помолвлен со своей коллегой Линдой Вудроу. Перспектива жениться и жить во лжи настолько пугала артиста, что он решил умереть, положив голову в духовой шкаф.
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Элтон Джон вспоминает, что самоубийство вышло не очень, так как он открыл газ, но забыл закрыть окна в квартире.
Уолт Дисней
Всемирно известный, режиссер, мультипликатор, который подарил миру сотни незабываемых мультфильмов и героев с огромными глазами, Уолт Дисней также хотел наложить на себя руки. Когда Диснею был 31 год, ему сказали, что у него нет талантов. Неудавшийся суицид Дисней запланировал с передозировкой наркотиками.
Майк Тайсон
Всемирно известный боксер-чемпион Майк Тайсон пытался покончить с собой из-за тяжелой депрессии. Считал, что его промоутер Дон Кинг им манипулировал. Депрессия у Майка случилась после шумного скандала с изнасилованием. По решению суда боксер отбывал срок в тюрьме. После освобождения хотел свести счеты с жизнью с помощью наркотиков.
Анджелина Джоли
Американская актриса пыталась в юном возрасте покончить с собой из-за психических проблем, связанных с образом жизни. Она рано начала половую жизнь, часто принимала наркотики. Актриса рассказала, как потеряла всякий интерес к жизни и наняла сама себе убийцу. Однако киллер, со слов актрисы, дал ей месяц на размышления. Джоли передумала убивать себя.
Маколей Калкин
Американский актер, наиболее известный по серии фильмов "Один дома", хотел убить себя из-за невостребованости в индустрии и разрыва длительных отношений с актрисой Милой Кунис. Голливудская актриса, родом из украинских Черновцов, бросила нерадивого жениха из-за его пристрастия к наркотикам и разгульному образу жизни. После неудачной попытки покончить с собой Макалей Калкин согласился остаться с Милой друзьями.
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