В Киеве определят лучшего знатока Корана

Поделись







Коран читают в оригинале - на арабском /depositphotos

В Киеве 10 и 11 ноября пройдет конкурс на лучшее декламирование священной книги мусульман. Принять участие могут все, кто читает Коран в оригинале - на арабском языке. Возраст, пол и родной язык конкурсантов значения не имеют. Участники соревнуются в пяти номинациях: целый Коран (30 джузов), 15 джузов, 10 джузов, 5 джузов и 2 джуза. Жури будет оценивать красоту и мелодичность голоса и правильное произношение. В составе жюри будут шейх Рашид бин Халяф ад-Досари и имамы украинских мечетей.

Читай также: "Лихтариус. Истории оживают": в Киеве пройдет театрализованное шоу

Победители конкурса получат денежное вознаграждения и будут представлять украинских мусульман на мировых конкурсах.

Человека, который декламирует Коран по памяти в исламском обществе называют Хафиз. Соревноваться в конкурсах на лучшее знание Священной книги - считается делом достойным. Если в чтении Корана соревнуются дети - почетно для всей семьи.

В прошлом году главный приз выиграла женщина - Самия Ерада. Этническая украинка Вера Фрындак из Львовской области выиграла в конкурсе в 2015-м.

Конкурс состоится 10-11 ноября в Киеве, по адресу: ул. Дегтяревская, 25а, Исламский культурный центр.

Как ранее сообщалось, в США закрыли популярный сериал из-за расистской шутки актрисы.