В Киеве пройдет спектакль Burning Doors в защиту Сенцова

Поделись







В спектакле Burning Doors покажут историю Олега Сенцова /twitter.com



6 и 7 ноября в столичном театре имени Франко покажут спектакль Белорусского свободного театра Burning Doors. Его высоко оценили в Великобритании, Европе и США. В центре - история троих людей искусства, репрессированных путинским режимом. Среди них - украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Также героями стали российская активистка, музыкант Мария Алехина и скандальный художник-акционист Петр Павленский. В спектакле звучит музыка группы "Бумбокс". Солист группы Андрей Хлывнюк сотрудничает с Белорусским свободным театром с 2015-го. Стоит отметить, что ранее он принимал участие в концертах и акциях против политических репрессий.

Burning Doors несет мощную угрозу для кремлевского режима и для несправедливости, в том числе и в Украине также, в любой стране, которая решит стать авторитарной, - говорит Хлывнюк.

Мировые гастроли спектакля Burning Doors начались осенью 2016-го. Тогда же стартовала всемирная общественная кампания за освобождение политзаключенных. После гастролей в США, The New York Times назвала спектакль третьим крупнейшим театральным событием 2017 года. Авторитетные британские издания подчеркнули, что в спектакле присутствует мощная пластика.

Читай также: В украинский прокат выходят 5 самых ожидаемых картин года

Был юмор, но, в основном, это очень болезненно. Фрагмент, где герой заплакал и помочился на сцене, чтобы задушить эмоции своего прошлого, впечатлил особенно , - написала британская The Guardian.

Главной целью организаторы называют привлечение внимания мировой общественности к проблеме политических заключенных.

Деньги от покупки билетов на Burning Doors будет переданы семьям политзаключенных.

Спектакль покажут 6, 7 ноября (вторник, среда) в театре имени Франко (площадь Ивана Франко, 3). Начало в 20.00. Цена билета - 690 – 2990 грн.

Ранее сообщалось, что на киевской "сцене 6" состоится премьера популярного в Лондоне спектакля Натальи Ворожбит "Плохие дороги".