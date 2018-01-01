Хлоя Грейс Морец сыграет в фильме про Бонни и Клайда

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Хлоя Грейс Морец /Getty Images

Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец, известная многим Великий Уравнитель, Муви 43, Телекинез и Пипец, снимется в новой ленте под названием Любовь - это оружие, в котором сыграет знаменитую преступницу Бонни Паркер.

Бонни и Клайд /Wikipedia

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Лента расскажет о жизни Бонни и Клайда - знаменитой криминальной пары, которая грабила банки, продуктовые лавки и заправки. Все это происходило во время Великой Депрессии в США, а уже в 1934 году их, выследив, расстреляли. Сам фильм будет основан на книге Падем вместе: Настоящая, нерассказанная история Бонни и Клайда. Стоит добавить, что Клайда на экране воплотит актер Джек О Коннелл.

Джек О`Коннелл /Getty Images

Даты производства криминальной драмы пока не разглашались.

Последний фильм, в котором снялась Хлоя Морец, стал детективный триллер с элементами ужасов Суспирия.

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