Бен Аффлек снова поборется с алкоголизмом

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Бен Аффлек снимется в новом фильме /Getty Images

Только недавно Бен Аффлек вышел из клиники, в которой проходил 40-дневное лечение от алкогольной зависимости. Однако уже стало известно, что он сыграет главную роль в фильме, где ему пригодится опыт борьбы с пагубной привычкой.

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Аффлек воплотит на экране образ баскетболиста, который пытается побороть пристрастие к алкогольным напиткам. Однажды он соглашается стать тренером в учебном заведении, который когда-то сам закончил. Лента носит рабочее название Torrance, а сам Бен, к тому же, стал одним из ее продюсеров.

Даты производства картины пока неизвестны, как и то, как будет двигаться дальнейшая карьера актера. Он уже изъявлял желание продолжить играть Бэтмена в киновселенной DC, однако Warner еще не определились, как поступить с персонажем. Последний раз Аффлек играл Темного Рыцаря в фильме Лига Справедливости.

Ранее сообщалось о том, что карьера Бена Аффлека оказалась под угрозой