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Аффлек и Деймон вместе на премьере фильма /Flickr

Бен Аффлек, у которого за спиной несколько отснятых картин, и его друг Мэтт Деймон займутся созданием картины о мошенничестве, связанном с Макдоналдс.

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В 2001 году Джерри Джейкобсон, глава охраны, который отвечал за распространение игровых элементов для монополии в Макдоналдс, подтасовывал результаты игры. Когда человек с чеком на 1 млн долларов рассказал, что просто играл в игру, то полиция начала беспокоиться, а к делу подключились ФБР. Оказалось, что в масштабном заговоре от Джейкобсона участвовали наркоторговцы, предприниматели и гангстеры.

Права на экранизацию истории выкупила студия Fox. Аффлек сядет в режиссерское кресло, а Дэймон сыграет Джейкобсона. Сценарий напишут Пол Верник и Рэтт Риз, которые были авторами Дэдпула.

Ранее сообщалось о том, что студия Fox опубликовала даты релизов фильмов до 2020 года