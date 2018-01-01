Кира Найтли поучаствует в скандале на Мисс Мира

Поделись







Кира Найтли /Getty Images

Популярная актриса Кира Найтли стремительно продолжает свою карьеру и следующим проектом, в котором она поучаствует, станет Недостойное поведение. В этой ленте речь пойдет о конкурсе красоты Мисс Мира.

Читай также: ТОП-5 фильмов о сильных женщинах

Фильм будет основан на событиях, которые развернулись в 1970-ом на конкурсе Мисс Мира. Именно в тот день Женское Освободительное Движение устроило скандал прямо на сцене, заявляя, что такие мероприятия унижают женщин, которые смотрят его по ТВ. Все это быстро прекратилось, однако после было место еще одному скандалу - в Мисс Мира победила темнокожая участница.

Даты пока остаются пока неизвестны.

В ближайшем будущем Найтли можно будет увидеть в ленте Щелкунчик и четыре королевства в роли феи Драже.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов может стать новым Бондом