Красивая визуальная составляющая под музыку Чайковского в трейлере Щелкунчик и четыре королевства

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Клара в одном из королевств /Скриншот из трейлера

Новый трейлер сказки Щелкунчик и четыре королевства от Disney знакомит зрителей с прекрасными видами, сказочными персонажами и главной героиней по имени Клара.

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По сюжету девочке Кларе от ее мамы достается шкатулка, которую способен открыть только один ключ, а его нужно поискать. На Рождество крестный отец героини преподносит ей маленький подарок - золотую нить, способную завести в самый укромный уголок особняка.

Клара попадает в сказочные места, которые полны тайн. Ее ожидает приключение в трех королевствах, где она познакомится с различными персонажами. Однако, в конце ей нужно добраться до четвертого волшебного королевства, где на пути героини встанет Мышиный король, а после она узнает, кто такая злая королева.

Солдаты в фильме Щелкунчик и четыре королевства /Скриншот из трейлера

Режиссерами фильма выступили Лассе Халльстрем и Джо Джонсон. Главные роли сыграли Маккензи Фой, Морган Фриман, Хелен Миррен и Кира Найтли.

Премьера волшебной сказки состоится 8 ноября.

Ранее сообщалось о том, что студия Disney опубликовала даты релизов фильмов до 2020 года