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Кадр из фильма Когда падают деревья /Скриншот из трейлера фильма

В сети опубликовали трейлер украинской драмы Когда падают деревья. Фильм снят компанией ММД при поддержке Госкино.

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В центре сюжета только выпустившаяся из школы Лариса, перед которой стоит вопрос о своем будущем. Девушка уверена, что может сама строить свою жизнь, только ее семья так не считает. Все дело в том, что Лариса встречается с бандитом по кличке Шрам и в селе из-за этого все на нее смотрят косо. Для мамы и бабушки крайне важно то, что будут говорить о них люди, поэтому они настроены против выбора девушки.

В один момент героиня понимает, что такая жизнь, как у ее семьи, вовсе не для нее. Вместе со своим возлюбленным она сбегает из села, но даже не подозревает о том, что за такое решение придется платить сполна.

Роли возлюбленных сыграли Соня Халаимова и Максим Санчик. Режиссером фильма стала Мариса Никитюк.

Картина была участником 68-го Берлинского кинофестиваля, где и состоялась ее мировая премьера. На экраны украинских кинотеатров лента выйдет 13 сентября.

Ранее сообщалось о том, что украинский документальный фильм получил награду в США