В 2018 году премьер-министр Украины пообещал еще несколько фильмов украинского производства

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Каких фильмов ждать зрителям в этом году? /depositphotos

Если раньше об украинском кино было мало чего слышно, то сегодня оно стремительно развивается. За последние годы вышло несколько фильмов, которые покоряли сердца зрителей даже за пределами страны. Сторожевая застава, Припутни, Червоный, Стремглав, Поводырь, Киборги – это всего лишь несколько лент из большого списка отечественного производства. Работа над новыми кинокартинами уже идет полным ходом и это подтверждает премьер-министр Украины.

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До конца 2018 года зрители увидят еще 18 кинолент, большинство из которых созданы при поддержке правительства. Картины будут в самых разных жанрах – триллеры, драмы, комедии, боевики.

Украина возвращает статус кинематографической страны и об этом свидетельствует упорная работа создателей кино. В будущем глава правительства обещает еще большую поддержку отечественного кинематографа, чтобы качество и количество новинок только увеличивалось.

Украинское кино растет: чего ждать до конца года 0:00 / 00:33

Ранее сообщалось о том, что фильм Киборги собрал рекордную сумму в прокате